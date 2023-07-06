Лукашенко заявил, что сейчас Пригожина на территории Белоруссии нет

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на территории республики нет, он в России, а бойцы - в своих постоянных лагерях.

"Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. После Бахмута (Артемовска - прим. ТАСС) они были выведены в свой лагерь. Там они и находятся. Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал, но на территории Белоруссии его нет", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Лукашенко заявил, что перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России.

"Это будет зависеть от того, какое решение примет руководство ЧВК "Вагнер" и России. Если они сочтут нужным разместить какое-то количество бойцов в Белоруссии для отдыха, подготовки, я свою решение выполню", - сказал он.