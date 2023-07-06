Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу

По словам белорусского президента, его украинский коллега договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции "воевать до последнего украинца" в обмен на оружие и финансовую помощь

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

"Он [Зеленский] окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. И он постепенно и постепенно начал им [Западу] предъявлять претензии в виде денег и нового оружия", - сказал он.

Лукашенко указал, что Зеленский договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции "воевать до последнего украинца" в обмен на оружие и финансовую помощь.