6 июля, 08:06,
обновлено 6 июля, 08:33
Военная операция на Украине

Лукашенко заявил, что Зеленский будет настаивать на вступлении НАТО в войну

По мнению белорусского президента, украинский лидер окончательно понял, что не победит, поэтому начал предъявлять претензии к тем, кто толкал страну к конфликту

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на принятии страны в НАТО и вступлении Североатлантического альянса в войну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

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"Он [Зеленский] будет настаивать на том, чтобы Украину приняли в НАТО, чтобы НАТО вступила в войну против РФ", - сказал он.

По словам Лукашенко, Зеленский окончательно понял, что не победит в войне, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал страну к ней. В первую очередь, отметил белорусский лидер, претензии будут касаться денег и нового оружия. "К 11 июля [саммиту НАТО в Вильнюсе] они должны что-то продемонстрировать", - сказал он.

Лукашенко заявил, что Украина к саммиту НАТО попытается продемонстрировать свою мощь против России. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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