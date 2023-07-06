Лукашенко заявил, что Зеленский будет настаивать на вступлении НАТО в войну

По мнению белорусского президента, украинский лидер окончательно понял, что не победит, поэтому начал предъявлять претензии к тем, кто толкал страну к конфликту

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на принятии страны в НАТО и вступлении Североатлантического альянса в войну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

"Он [Зеленский] будет настаивать на том, чтобы Украину приняли в НАТО, чтобы НАТО вступила в войну против РФ", - сказал он.

По словам Лукашенко, Зеленский окончательно понял, что не победит в войне, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал страну к ней. В первую очередь, отметил белорусский лидер, претензии будут касаться денег и нового оружия. "К 11 июля [саммиту НАТО в Вильнюсе] они должны что-то продемонстрировать", - сказал он.

Лукашенко заявил, что Украина к саммиту НАТО попытается продемонстрировать свою мощь против России.