6 июля, 08:17
Беспорядки во Франции

Во Франции примут меры безопасности в связи с праздником 14 июля

Как отметил официальный представитель правительства Оливье Веран, "в отдельных случаях с префектами полиции может обсуждаться отмена некоторых мероприятий"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Франции примут необходимые меры безопасности на торжествах по случаю Национального праздника 14 июля. Об этом в четверг заявил министр-делегат, официальный представитель правительства Оливье Веран в эфире телеканала LCI.

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"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности во время Национального праздника. В отдельных случаях с префектами полиции может обсуждаться отмена некоторых мероприятий, но речь не идет о том, чтобы пересматривать традиции празднования этого важного для страны дня", - отметил он.

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече во вторник с мэрами пострадавших от беспорядков коммун, пик беспорядков пройден. Вместе с тем, власти намерены сохранять бдительность в преддверии Национального праздника. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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