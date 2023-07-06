6 июля, 08:17,
обновлено 6 июля, 08:38

Лукашенко: "Вагнеру" предложили несколько вариантов размещения, но у ЧВК другое видение

По словам президента Белоруссии, принципиальный вопрос передислокации и размещения "Вагнера" в данный момент не решен

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Белоруссия предложила ЧВК "Вагнер" несколько бывших военных городков для размещения, однако у компании есть свое видение этого вопроса, он еще не решен. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

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"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время. <...> Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению. Естественно, я про это видение вам не скажу", - сказал он, отметив, что подобных военных городков в Белоруссии более сотни.

Лукашенко подчеркнул, что принципиальный вопрос передислокации и размещения "Вагнера" в данный момент не решен. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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