Лукашенко: "Вагнеру" предложили несколько вариантов размещения, но у ЧВК другое видение

По словам президента Белоруссии, принципиальный вопрос передислокации и размещения "Вагнера" в данный момент не решен

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Белоруссия предложила ЧВК "Вагнер" несколько бывших военных городков для размещения, однако у компании есть свое видение этого вопроса, он еще не решен. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время. <...> Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению. Естественно, я про это видение вам не скажу", - сказал он, отметив, что подобных военных городков в Белоруссии более сотни.

Лукашенко подчеркнул, что принципиальный вопрос передислокации и размещения "Вагнера" в данный момент не решен.