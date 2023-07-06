Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по территории Ливана

Оттуда ранее произвели запуск ракет

ТАСС, 6 июля. Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по районам Ливана, с территории которых ранее был произведен запуск ракет. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе военных.

"После сообщения о взрыве вблизи города Гаджар военнослужащие Армии обороны Израиля прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пуск был произведен с ливанской территории, ракета взорвалась рядом с границей на территории Израиля. В качестве ответной меры израильские военные в настоящий момент наносят удар по району в Ливане, откуда был произведен пуск. Другие подробности последуют", - говорится в тексте.

Со своей стороны ливанское национальное агентство Al-Wataniya сообщило в четверг, что ВС Израиля выпустили по территории Ливана не менее 15 снарядов калибра 155 мм. Обстрелу подвергся населенный пункт Кфар-Шуба, находящийся на юго-востоке Ливана, недалеко от границы с Израилем. Информация о жертвах и разрушениях пока не приводится.