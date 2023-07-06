Лукашенко заявил, что Пригожин находится на свободе

По словам президента Белоруссии, основатель ЧВК "Вагнер" сообщил ему, что ЧВК будет "в дальнейшем работать на благо России и выполнять свой долг до конца"

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится на свободе.

"Пригожин находится на свободе. И мы не единожды общались по телефону с ним. По-моему, вчера после обеда мы разговаривали с ним по телефону. Обсуждали дальнейшие действия ЧВК", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

По словам Лукашенко, Пригожин сообщил ему, что ЧВК будет "в дальнейшем работать на благо России и выполнять свой долг до конца".