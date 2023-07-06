Суд во Франции оставил под стражей полицейского, застрелившего подростка

Правоохранитель присутствовал на заседании по видеосвязи из тюремной камеры

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд во Франции оставил в силе решение о заключении под стражу полицейского, застрелившего подростка, отказавшегося выполнять требования дорожного патруля. Об этом в четверг сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, на слушании решался вопрос об освобождении сотрудника полиции, который присутствовал на заседании по видеосвязи из тюремной камеры.

27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, ранее был взят под стражу. Этот инцидент вызвал массовые беспорядки по всей стране.