6 июля, 09:35,
обновлено 6 июля, 09:59
Военная операция на Украине

Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

По словам президента Белоруссии, глава Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию, выступая за продолжение боевых действий с целью захвата территорий

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Европа, в первую очередь Франция, готова к переговорам по Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС. Лукашенко пояснил, что такой вывод он сделал из контактов с представителями Запада.

По словам белорусского лидера, президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию, выступая за продолжение боевых действий с целью захвата территорий, которые Киев считает своими, не считаясь с потерями. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаФранцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация