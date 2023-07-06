Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

По словам президента Белоруссии, глава Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию, выступая за продолжение боевых действий с целью захвата территорий

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Европа, в первую очередь Франция, готова к переговорам по Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС. Лукашенко пояснил, что такой вывод он сделал из контактов с представителями Запада.

По словам белорусского лидера, президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию, выступая за продолжение боевых действий с целью захвата территорий, которые Киев считает своими, не считаясь с потерями.