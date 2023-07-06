Лукашенко заявил, что готов стать посредником на переговорах по Украине

Президент Белоруссии отметил, что сейчас переговоры по Украине в тупике, но выход из него пока есть

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что переговоры по Украине в тупике, но выход из него пока есть, а он сам готов стать посредником, если это посчитают нужным Москва и Киев.

"Я себя посредником никогда не считал. Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. <...> Если этого потребуют стороны - Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь, если они в этом не видят [необходимости], то этого не будет", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС, отвечая на вопрос о том, готов ли Лукашенко стать посредником на переговорах.

Он добавил, что сейчас переговоры по Украине в тупике, но выход из него пока есть. "Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра может не быть такой возможности", - сказал Лукашенко.