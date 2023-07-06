В Киргизии задержали родственника президента по подозрению в коррупции

Пресс-секретарь президента республики Эрбол Султанбаев подтвердил, что задержанный 32-летний Улан Жапаров является сыном двоюродного брата лидера страны Садыра Жапарова

БИШКЕК, 6 июля. /ТАСС/. Родственник президента Киргизии Улан Жапаров задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

"Относительно задержанного Улана Жапарова сообщаем, что он действительно является родственником главы государства. Он подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с вопросами на таможне. Президент Жапаров лично потребовал принять все законные меры в отношении подозреваемых", - сказал он. Пресс-секретарь подтвердил, что задержанный 32-летний Улан Жапаров является сыном двоюродного брата президента Киргизии Садыра Жапарова.

Султанбаев добавил, что любой гражданин в случае совершения преступления или правонарушения будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона. "Если дело связано с коррупцией, то и в обязательном порядке возмещать ущерб", - подчеркнул он.

"Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности. Это требование главы государства", - добавил он.