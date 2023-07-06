По словам президента Белоруссии, "главное, чтобы этот конфликт прекратился"

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

"Главное, чтобы этот конфликт прекратился. <...> И то, что в сентябре они [переговоры] состоятся - тоже маловероятно. Но очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно, не в сентябре, позже, но осенью", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС.