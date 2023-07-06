6 июля, 10:15,
обновлено 6 июля, 10:39
Военная операция на Украине

Лукашенко предположил, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине

По словам президента Белоруссии, "главное, чтобы этот конфликт прекратился"

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

"Главное, чтобы этот конфликт прекратился. <...> И то, что в сентябре они [переговоры] состоятся - тоже маловероятно. Но очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно, не в сентябре, позже, но осенью", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаВоенная операция на Украине
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