Макрон считает, что порядок во Франции восстановлен

Президент страны также выразил мнение, что в обществе наблюдается дефицит авторитета, "который начинается с семьи"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что порядок в стране после волны погромов в предместьях крупных городов восстановлен. Об этом он заявил в четверг в ходе поездки в коммуну По (департамент Атлантические Пиренеи на юго-западе республики).

"Порядок восстановлен. Мы намерены принять важные решения в ближайшие недели, которые будут рассчитаны на длительное время", - приводит его слова телеканал BFM.

Французский лидер выразил мнение, что в обществе наблюдается дефицит авторитета, "который начинается с семьи".

Он также предостерег от извлечения поспешных выводов из ситуации с погромами.