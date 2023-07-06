6 июля, 10:23,
обновлено 6 июля, 10:54
Беспорядки во Франции

Макрон считает, что порядок во Франции восстановлен

Президент страны также выразил мнение, что в обществе наблюдается дефицит авторитета, "который начинается с семьи"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что порядок в стране после волны погромов в предместьях крупных городов восстановлен. Об этом он заявил в четверг в ходе поездки в коммуну По (департамент Атлантические Пиренеи на юго-западе республики).

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"Порядок восстановлен. Мы намерены принять важные решения в ближайшие недели, которые будут рассчитаны на длительное время", - приводит его слова телеканал BFM.

Французский лидер выразил мнение, что в обществе наблюдается дефицит авторитета, "который начинается с семьи".

Он также предостерег от извлечения поспешных выводов из ситуации с погромами. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
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