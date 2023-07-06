Макрон считает, что порядок во Франции восстановлен

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что порядок в стране после волны погромов в предместьях крупных городов восстановлен. Об этом он заявил в четверг в ходе поездки в коммуну По (департамент Атлантические Пиренеи на юго-западе республики).
"Порядок восстановлен. Мы намерены принять важные решения в ближайшие недели, которые будут рассчитаны на длительное время", - приводит его слова телеканал BFM.
Французский лидер выразил мнение, что в обществе наблюдается дефицит авторитета, "который начинается с семьи".
Он также предостерег от извлечения поспешных выводов из ситуации с погромами.