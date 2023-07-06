Берн подтвердил намерение Швейцарии присоединиться к системе ПВО European Sky Shield

Подписать декларацию планируют на встрече министров обороны Австрии, Германии и Швейцарии в Берне 6-7 июля

ЖЕНЕВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария подтвердила намерение присоединиться к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative (ESSI). В распространенном в четверг сообщении швейцарского Федерального совета (правительства) говорится, что на встрече министров обороны Австрии, Германии и Швейцарии в Берне 6-7 июля запланировано подписание декларации о намерениях по участию Австрии и Швейцарии в ESSI.

В сообщении отмечается, что глава швейцарского военного ведомства Виола Амхерд обсудит со своими коллегами - Клаудией Таннер из Австрии и Борисом Писториусом из Германии - вопрос "расширения трехстороннего сотрудничества между тремя соседними странами", учитывая, что Федеральный совет "намерен более последовательно ориентировать политику безопасности и обороны Швейцарии на международное сотрудничество, чем это было до сих пор, сохраняя при этом свой нейтралитет". На встрече "должен быть подписан меморандум о взаимопонимании об участии Австрии и Швейцарии в European Sky Shield Initiative", указывается в тексте. Речь идет о "возглавляемой Германией инициативе закупок для наземных систем ПВО".

Среди других пунктов повестки дня трехсторонней встречи - обсуждение событий на Украине и "их влияния на политику безопасности в Европе". Министры в этой связи "обсудят, как можно поддержать Украину". Речь пойдет также о ситуации в сербском крае Косово, учитывая, что три страны направили персонал для участия в Силах НАТО для Косова (СДК, KFOR). В сообщении швейцарского правительства говорится, что напряженность на севере края "вызывает беспокойство". Также в нем упомянута также ситуация в Мали, в частности решение о прекращении действия мандата Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), что, как считают в Берне, "свидетельствует о проблемах".

В Министерстве обороны Швейцарии корреспонденту ТАСС не дали ответа на вопрос, на какой из двух дней встречи - четверг или пятницу - намечено подписание меморандума. Не прояснили в военном ведомстве и то, начались ли уже переговоры трех министров в Берне. "Встреча будет проходить сегодня и завтра. Мы не сообщаем деталей программы", - сказал представитель министерства.

Меморандум о взаимопонимании

Как сообщило 4 июля швейцарское оборонное ведомство, в рамках меморандума о взаимопонимании, который планируется подписать на трехсторонней встрече в Берне, Швейцария "рассмотрит, в каких областях она будет укреплять сотрудничество". Предполагается, что Австрия и Швейцария, имеющие нейтральный статус, "изложат свои условия нейтралитета в дополнительной декларации". Подписание меморандума будет означать, что Австрия и Швейцария присоединятся к 17 европейским государствам, уже участвующим в ESSI.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу ESSI, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО. Считалось, что это стимулирует инвестиции в местные компании - производители оборонительных систем. Однако, вопреки ожиданиям французских промышленников, Германия заявила, что планирует отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3. Инициативу European Sky Shield во главе с Германией поддержали 17 европейских стран, однако Италия, Польша и Франция отказались.