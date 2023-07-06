6 июля, 10:49
Беспорядки во Франции

Макрон считает необходимым обратить внимание на коренные причины беспорядков

Премьер-министр республики Элизабет Борн также заявила, что для того, чтобы сделать выводы из ситуации с беспорядками, "нужно осознать произошедшее и какое-то время выделить на его анализ"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обратить внимание на коренные причины волны беспорядков в стране. Такое заявление он сделал в четверг в ходе своей поездки в По (департамент Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции), трансляцию прибытия главы государства вел телеканал BFMTV.

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"Мы стали свидетелями сложного момента в жизни нашей страны. [Сейчас] первая реакция - это порядок и спокойствие, [общенациональное] согласие. Необходимо обратить внимание на коренные причины", - сказал французский лидер, не пояснив, в чем, по его мнению, они заключаются.

В свою очередь премьер-министр республики Элизабет Борн во время своей поездки в коммуну Лизье (департамент Кальвадос) также заявила, что для того, чтобы сделать выводы из ситуации с беспорядками, "нужно осознать произошедшее и какое-то время выделить на его анализ". 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБорн, ЭлизабетБеспорядки во Франции
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