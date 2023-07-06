6 июля, 10:45,
обновлено 6 июля, 11:02

Сербия прекратит экспорт оружия и боеприпасов ради обеспечения своей безопасности

По словам президента страны Александара Вучича, "национальные интересы Сербии в данный момент находятся под угрозой крайней степени"

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Сербия уже на следующей неделе готова полностью прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения безопасности своих национальных интересов. Об заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе своего обращения к нации.

"На следующей неделе я, скорее всего, подпишу решение о запрете дальнейшего экспорта оружия и боеприпасов. Проверим, как обстоят дела с контрактами. [Вводится] запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из Сербии, потому что жизненные национальные интересы Сербии в данный момент находятся под угрозой крайней степени и нужно быть готовым ко всему на случай агрессии против нашей страны", - подчеркнул сербский лидер. 

Теги:
СербияВучич, Александар
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