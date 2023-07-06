NYT: задержка вступления Швеции в НАТО станет "победой Путина" и поражением альянса

Турция с мая 2022 года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Чиновники НАТО обеспокоены задержкой вступления Швеции в альянс, считая такое развитие событие символической победой президента России Владимира Путина и поражением стран альянса. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По ее данным, официальные представители альянса надеются, что вопрос удастся урегулировать на саммите НАТО в Вильнюсе, однако газета отмечает, что такой исход "практически невозможен", а если саммит не завершится заключением соглашения, неизвестно, что может вывести Стокгольм из тупика. "Чиновники НАТО опасаются, что процесс вступления Швеции [в альянс] может затянуться на месяцы, что станет символической победой Путина и поражением альянса", - отмечается в публикации.

Эксперты отмечают, что, если вопрос с присоединением Швеции не будет решен в Вильнюсе, НАТО окажется в кризисе. "Если соглашение не будет достигнуто в Вильнюсе, в НАТО наступит кризис - и точка", - заявил изданию бывший посол ЕС в Турции Марк Пьерини. "Целью Турции уже более горда является добиться как можно больших уступок от Швеции, прежде чем дать согласие на вступление. Если посмотреть с позиции Швеции, она пытается защитить свою собственную позицию верховенства права", - отметил он, комментируя продолжающиеся трения в отношениях Анкары и Стокгольма.

По словам профессора турецкого университета Бейкоз Ахмета Хана, пути к достижению договоренности остаются. Он считает, что Швеция может сделать больше для удовлетворения требований [Реджепа Тайипа] Эрдогана, а другие игроки, такие как США, могут предложить Турции вооружения или выгодные экономические сделки, чтобы "умаслить" Анкару. "Турция хочет либо иметь сильную поддержку и ждет действий для обеспечения собственной безопасности, либо хочет заключить крупную сделку с Берлином, Брюсселем и Вашингтоном по вопросам, относящимся к широкой повестке в области внешней политики и безопасности", - отметил Хан.

Турция с мая прошлого года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары на основе меморандума, подписанного в Мадриде в июне 2022 года на полях саммита НАТО, а вопрос экстрадиции конкретных лиц должен решать суд, так как это находится вне компетенции правительства.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна также пока не готова рассматривать вопрос ратификации шведской заявки на вступление в альянс, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. Однако во вторник министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что если Турция изменит позицию по поводу ратификации заявки Швеции, Венгрия не будет препятствовать вступлению королевства в альянс.