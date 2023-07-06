СМИ: во Франции после беспорядков под стражу заключили 448 человек

По данным телеканала BFMTV, задержали 3 693 человек

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Число заключенных под стражу участников беспорядков во Франции составляет 448 человек из 3 693 задержанных. Об этом в четверг сообщил телеканал BFMTV.

По его данным речь идет об общем количестве помещенных под стражу: как уже приговоренных к тюремному заключению, так и ожидающих судебного процесса.

В среду глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что около 10% задержанных в ходе беспорядков не имели французского гражданства. По его словам, возрастной диапазон задержанных составил от 11 до 59 лет, а средний возраст 17-18 лет.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.