Сербия запросит срочное заседание СБ ООН из-за угрозы своим гражданам в Косове

По словам президента Сербии Александара Вучича, страна также будет требовать от Сил НАТО для Косова демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Сербия запросит проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также будет требовать от Сил НАТО для Косова (KFOR) демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Об заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе своего обращения к нации.

"Сербский народ прижат к стене, и поэтому я буду просить о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию, сказать, что мы можем сделать - и что мы больше не можем сделать, - приводит слова Вучича агентство Танюг. - Сразу после этого разговора Сербия впервые запросит срочное заседание Совета Безопасности ООН, имея в виду, что жизнь сербов и их безопасность находятся под угрозой, и на этом заседании мы будем просить срочные меры, а именно - чтобы Совбез [ООН] потребовал от KFOR немедленного прекращения деятельности приштинских структур, которые этим (преследованием сербов - прим. ТАСС) занимаются, и демилитаризации всех вооруженных албанских формирований".