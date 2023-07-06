Посольство Финляндии в РФ продолжит работу в обычном режиме после высылки дипломатов

Специалист МИД Финляндии по связям с общественностью Танели Добровольски сообщил, что до решения властей России в посольстве в Москве и в генконсульстве в Санкт-Петербурге работало 57 специалистов

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Посольство Финляндии в России продолжит работу в обычном режиме после решения Москвы о высылке финских дипломатов. Об этом телерадиокомпании Yle в четверг сообщил специалист Министерства иностранных дел Финляндии по связям с общественностью Танели Добровольски.

"Сокращение числа сотрудников, естественно, скажется на возможностях делегации. Представительства продолжат работу в обычном режиме в рамках имеющихся ресурсов", - сказал он.

По словам Добровольски, до решения властей РФ в посольстве в Москве и в генконсульстве в Санкт-Петербурге работало 57 специалистов.

В четверг МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября 2023 года отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов.

В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что высылка связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.