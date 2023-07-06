В Индии заявили, что надеются увидеть Путина на саммите Группы двадцати в сентябре

Официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский лидер "остаются в регулярном контакте", в том числе на прошлой неделе состоялся их телефонный разговор

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Индия надеется, что президент РФ Владимир Путин посетит в сентябре Нью-Дели для участия в саммите Группы двадцати (G20). Об этом заявил в четверг официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая на вопрос ТАСС о планируемых визитах высокопоставленных лиц двух стран.

"Мы надеемся увидеть президента [РФ] Путина на встрече лидеров [G20] в сентябре", - сказал Багчи.

По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский лидер "остаются в регулярном контакте", в том числе на прошлой неделе состоялся их телефонный разговор.

Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в G20. XVIII саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Планируется, что он пройдет в очном формате.

Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, решение об участии российского лидера в саммите G20 в Индии будет приниматься дополнительно, но Путин может посетить эту встречу. В прошлом году российскую делегацию на форуме лидеров "двадцатки" возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.

Моди провел 30 июня телефонный разговор с президентом России. Как сообщил МИД Индии, лидеры "рассмотрели прогресс в двустороннем сотрудничестве и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес". Президент Путин проинформировал премьер-министра о последних событиях в России", отмечалось в сообщении индийского министерства.