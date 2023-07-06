Молния
6 июля, 11:03,
обновлено 6 июля, 11:33

Финляндия может закрыть консульство России в Турку в ответ на высылку дипломатов

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова ранее сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Финляндия может закрыть российское консульство в Турку в ответ на решение Москвы о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге и высылке финских дипломатов. Об этом в четверг сообщил президент республики Саули Ниинистё в Twitter.

"Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку", - написал Ниинистё.

В четверг официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщается, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.

6 июня правительство Финляндии объявило о высылке девяти сотрудников посольства России в Хельсинки. Финские власти обвинили их в разведывательной деятельности. 

Теги:
Ниинистё, СаулиФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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