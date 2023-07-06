Молдавия считает возможной экстрадицию Израилем лидера партии "Шор"

КИШИНЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии считают возможной экстрадицию из Израиля лидера партии "Шор" Илана Шора, которого Апелляционная палата республики заочно приговорила к 15 годам тюрьмы. Об этом заявила в четверг министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару, отметив, что правительство направило израильским властям запрос сопроводив его приговором молдавского суда.

"Есть три варианта, по которым можно было бы принять запрос об экстрадиции, но решение есть по двум. Либо его экстрадируют для отбытия наказания в Республике Молдова, либо приговор остается исполняться на территории Израиля. И уже третьим вариантом будет отклонение запроса. Считаем, что есть все основания для принятия нашего запроса. Но что касается решения, где его исполнять, то это решение израильских властей. Но мы рады, что в опыте Израиля были случаи экстрадиции граждан", - сказала Михайлов-Морару в интервью телеканалу "Молдова-1".

Шор стал одним из фигурантов скандала с выводом $1 млрд из банковской системы Молдавии, который в этой стране назвали "кражей века". Он разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. В тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер-министр Владимир Филат, в правительстве которого работала министром образования нынешний президент Молдавии Майя Санду.

В декабре прошлого года США и Великобритания внесли в санкционный список беглых молдавских политиков - олигарха Владимира Плахотнюка и Шора, после того как Санду призвала вернуть средства, которые, по ее словам, они "инвестировали в странах с сильными демократиями". Плахотнюк в 2016 году путем подкупа и шантажа взял под свой контроль парламент, правительство, судебную систему и Конституционный суд Молдавии. Несмотря на массовые протесты оппозиции, правительство олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. В 2017 году Плахотнюк запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

В отчете детективного агентства Kroll ("Кролл"), которое по просьбе правительства республики провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii ("Банка де экономий"), Banca Sociala и Unibank, которые были подконтрольны Шору. Он был осужден по этому делу, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор бежал из страны вместе с Плахотнюком, которого впоследствии Генеральная прокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов мошеннической схемы и обвинила в захвате власти в стране. Власти США, где укрылся Плахотнюк, отказались выдать его по запросу молдавских прокуроров. Шор укрылся в Израиле.