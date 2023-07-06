ЧВК "Вагнер" и возможные переговоры по Украине осенью. О чем говорил Лукашенко СМИ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не находится на территории Белоруссии, а бойцы остаются в постоянных лагерях в России, так как вопрос их размещения не решен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствовал корреспондент ТАСС.

В ходе встречи белорусский лидер также высказался о ситуации на Украине. Переговоры по урегулированию конфликта могут начаться осенью, потому что многое говорит о том, что скоро ситуация изменится. При этом Белоруссия рассчитывает на победу России в конфликте. За Россией, по словам Лукашенко, будущее планеты.

ТАСС собрал основные заявления белорусского президента.

О ЧВК "Вагнер"

Бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих постоянных лагерях на территории России. Сам основатель ЧВК Евгений Пригожин на свободе, но на территории Белоруссии его нет, он в Санкт-Петербурге.

Принципиальный вопрос о передислокации и размещении ЧВК "Вагнер" не решен. Минск предложил "Вагнеру" несколько бывших военных городков для размещения, но у ЧВК другое видение. "Естественно, я про это видение вам не скажу".

Никаких рисков от размещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, если это произойдет, нет. Решение зависит от руководства России и ЧВК.

Находясь в Белоруссии, "Вагнер" будет защищать интересы страны. "С ними будет заключен контракт, юридическая обязанность, где все будет прописано. Затем на уровне закона, указа президента будут определены ограничения, рамки".

ЧВК "Вагнер" с удовольствием передаст Вооруженным силам Белоруссии военный опыт. "Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно".

"Вагнер", по словам Пригожина, передал Лукашенко, будет "в дальнейшем работать на благо России и выполнять свой долг до конца".

О мятеже в РФ

Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным встретиться в ближайшее время и обсудить ситуацию вокруг Пригожина. По словам Лукашенко, он с Путиным находится "в одной лодке, деваться некуда".

Отношения двух стран укрепились после ситуации с ЧВК, которая была разрешена совместными усилиями.

Пять или семь самолетов готовы были перебросить белорусских военных для обороны Москвы в ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер".

Об Украине

Сейчас переговоры по Украине находятся в тупике, но достичь мирного соглашения можно. Россия будет сейчас разговаривать с Украиной, но после контрнаступления ситуация изменится. "И захотят ли с тобой (руководством Украины - прим. ТАСС) разговаривать? Украина этого не видит и не понимает. <...> Сегодня нужно одуматься". "Надо <...> сесть за стол переговоров без предварительных условий".

"Очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно, не в сентябре, позже, но осенью".

Президент Украины Владимир Зеленский "окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот "контрнаступ" ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей". Поэтому он начал предъявлять Западу претензии в виде денег и оружия. Зеленский будет настаивать, чтобы Украину приняли в НАТО, чтобы альянс вступил в войну с РФ.

Европа, прежде всего Франция, готова к переговорам. США занимают промежуточную позицию, но будут готовы к переговорам по Украине после контрнаступления ВСУ. "Даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат, тогда надо идти на переговоры".

Важнейшую роль в урегулировании конфликта может сыграть Китай, если Пекин захочет и будет этого добиваться. Если Россия и Украина захотят, Белоруссия может стать посредником.

Однако сейчас Минск и Киев не поддерживают отношения. У сына президента Николая Лукашенко есть телефон Зеленского, но больше в Белоруссии каналов связи с Украиной нет.

О новом миропорядке

"Мир просто ошалел, сошел с ума. Миропорядок, который существовал после страшной Второй мировой войны, он не существует. <...> благодаря тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты".

Мир ждет "уход в небытие однополярности". "Появляется многополярность, и этот процесс уже не остановить ни мирным, ни военным образом". Это обеспечит серьезную устойчивость планеты, которая будет опираться на несколько точек опоры - США, ЕС, КНР. "Очень хотелось, чтобы постсоветское пространство консолидировалось и тоже стало точкой опоры".

Москва должна быть консолидирующей силой на постсоветском пространстве. России необходимо "активнее демонстрировать себя". "Россия - это будущее планеты".

О ядерном оружии в Белоруссии

Большая часть ядерного оружия уже перемещена в Белоруссию. Полностью поставлено оно будет до конца года.

Россия посоветуется с Белоруссией в случае применения ядерного оружия. "Мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия".

"Это оружие исключительно в оборонительных целях. Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены".

Военная операция на Украине не будет причиной нанесения ядерного удара с любой стороны. "Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны".

О ситуации вокруг ЗАЭС

Войну взрывом на Запорожской АЭС не закончить. "Это всей Европе, и не только Европе, а Евразийскому континенту принесет колоссальный ущерб. Долетит и до американских континентов".

"Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чем вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?"

О президентских выборах в Белоруссии

"Я пока еще о президентских выборах даже не задумываюсь и не планирую".

"Я не считаю себя незаменимым. Но я думаю, а вдруг новый человек все бы разрушил. Если я буду жив после своего президентского срока, я буду идти этим путем - бороться за свободную, суверенную Беларусь".

"Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. <...> Я работаю, а не властвую. Так решил народ".