NYT: в ближайшие дни в США уничтожат остатки запасов химоружия

По информации газеты, в июне на складе возле Пуэбло уничтожили последнее химическое оружие, а остатки на другом складе - в Кентукки - утилизируют в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. США в ближайшие дни уничтожат остатки запасов химического оружия. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По ее информации, работа по уничтожению единственного оставшегося в мире объявленного запаса химических боеприпасов может быть завершена в пятницу. На уничтожение складов с химическим оружием ушли десятилетия, но сейчас армия заявляет, что работа почти закончена, пишет газета. В июне на складе возле Пуэбло было уничтожено последнее химическое оружие, а остатки на другом складе - в Кентукки - будут утилизированы в ближайшие дни, и тогда все публично заявленное химоружие в мире будет ликвидировано, утверждает The New York Times.

22 июня Организация по запрещению химического оружия заявила, что рассчитывает на завершение США уничтожения последних запасов химического оружия в ближайшие недели.

США являются единственной страной - участницей Конвенции о запрещении химического оружия, обладающей запасами отравляющих веществ. Россия, обладавшая самыми большими запасами (около 40 тыс. тонн), досрочно завершила их уничтожение в 2017 году, что подтверждено ОЗХО. Запасы США на момент присоединения к конвенции оценивались в 31,5 тыс. тонн.