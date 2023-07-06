МИД Таджикистана запросил информацию о задержании пяти своих граждан в Германии

В таджикском дипведомстве отметили, что посольство Таджикистана в Берлине находится в тесном контакте с правоохранительными органами ФРГ

ДУШАНБЕ, 6 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таджикистана запросило у правоохранительных органов Германии информацию в связи с задержанием пяти граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати таджикского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел располагает данной информацией, поступившей от посольства Таджикистана в Берлине, которое находится в тесном контакте с правоохранительными органами ФРГ и запросило официальную информацию по данному уголовному делу и подтверждающие данные о задержании граждан Таджикистана", - сказали в департаменте.

Ранее несколько СМИ и Telegram-каналов сообщили, что правоохранительные органы ФРГ задержали в четверг семь исламистов, планировавших теракт, среди которых пять граждан Таджикистана, по одному гражданину Киргизии и Туркмении. Как указали СМИ, все они прибыли в Германию весной 2022 года с территории Украины и поддерживали контакты с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".