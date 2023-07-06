СМИ: Зеленский прибудет в Стамбул 7 июля

Украинский президент проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Турцию в пятницу. Об этом сообщил в четверг телеканал Haberturk со ссылкой на свои источники.

Канал отмечает, что переговоры планируется провести в Стамбуле. Зеленский прибудет по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации агентства Anadolu, в программе визита двусторонние переговоры лидеров и контакты в составе делегаций. Основными темами станут ситуация в зоне российско-украинского конфликта, двустороннее взаимодействие Киева и Анкары, а также зерновая сделка.

Договоренности по зерновому коридору истекают 17 июля. Российская сторона заявляет об отсутствии для нее оснований продлевать действие договоренностей из-за неисполнения российской части соглашения.