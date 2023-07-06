6 июля, 12:54

Bloomberg: спецпосланник президента США по климату в июле может посетить Китай

По данным агентства, Джон Керри обсудит вопрос глобального потепления

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь страны Джон Керри, скорее всего, в июле посетит Китай. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, планируется, что визит Керри состоится после 16 июля, но пока точные даты поездки не определены. В Китае Керри обсудит вопрос глобального потепления, его поездка может заложить основу для достижения прогресса на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ноябре, считает источник.

Это будет второй визит Керри в Китай с начала исполнения обязанностей в качестве спецпосланника.

В четверг в Пекин прибыла глава Минфина США Джанет Йеллен. 18-19 июня визит в Китай совершил госсекретарь США Энтони Блинкен. 

Теги:
СШАКитайЙеллен, ДжанетБлинкен, Энтони
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