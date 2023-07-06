Столтенберг ожидает, что страны НАТО в Вильнюсе договорятся повысить расходы на оборону

По словам генсека альянса, он надеется, что страны НАТО договорятся тратить на эту сферу не менее 2% ВВП

ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля договорятся увеличить расходы на оборону и тратить на эту сферу не менее 2% ВВП.

"Я ожидаю, что обещание, которое мы дадим в Вильнюсе, будет еще более амбициозным, когда мы будем говорить о 2% не как о показателе, к которому надо стремиться. Мы будем говорить о 2% как о минимуме", - заявил Столтенберг в четверг газете Politico. Он подчеркнул, что ожидает от всех стран - членов альянса выполнения этих обязательств. "В пятницу мы опубликуем новые данные о расходах на оборону, которые подтвердят, что произошел фундаментальный сдвиг", - отметил Столтенберг.

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов. В марте 2023 года Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет о деятельности НАТО, заявил, что только 7 из 30 стран альянса выполнили задачу увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Согласно данным, приведенным в отчете, оборонные расходы выше 2% ВВП в 2022 году продемонстрировали Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Показатель Германии составил 1,49%. Последние места традиционно занимают Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).