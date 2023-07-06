Зеленский заявил, что договорился об активизации военного сотрудничества с Болгарией

По словам украинского президента, одним из главных направлений сотрудничества между Киевом и Софией является энергетика

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украина и Болгария договорились об активизации сотрудничества в оборонной отрасли и обсудили взаимодействие в сфере энергетики. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Софии.

"Договорились о значительной активизации сотрудничества оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе. Обсудили оборонную помощь, которую оказывает нам Болгария. Продолжим разговор о возобновлении практики реабилитации и лечения наших воинов в Болгарии, а также обучения Болгарией военно-медицинского персонала Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, трансляция которой велась на украинском телеканале "Рада".

Зеленский подчеркнул, что одним из главных направлений сотрудничества между Киевом и Софией является энергетика. "Обсудили наше энергетическое сотрудничество. Энергетическая независимость и стабильность рынков является частью архитектуры безопасности каждой страны. Вместе мы способны дать нашим странам больше гарантий стабильности в энергетике и, что не менее важно, ценовой привлекательности для обычных потребителей", - отметил украинский лидер.

В рамках визита Зеленского между Украиной и Болгарией был подписан меморандум об углублении сотрудничества в энергетике. В частности, стороны обязались обеспечивать доступную энергию, поддерживать промышленное и региональное развитие и добиваться сокращения выбросов углерода.

Кроме того, Зеленский заявил, что Болгария готова принять участие в реализации его "формулы мира", и выразил надежду, что в скором времени будет назначен посол Болгарии на Украине.

Ранее телеканал BTV сообщил, что самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Софии, украинский лидер прилетел из Кишинева на болгарском правительственном лайнере Airbus A319-112. Изначально власти Болгарии не подтверждали и не опровергали сведения о прибытии Зеленского по соображениям безопасности, а министр обороны Болгарии Тодор Тогарев допускал отмену визита из-за утечки информации в прессу. Болгарский премьер официально подтвердил приезд украинского лидера лишь утром в четверг.