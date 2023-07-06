Британия ввела санкции против киберкомандования КСИР и начальников иранских тюрем

В обосновании ограничительных мер указывается, что попавшие в список организации якобы "участвуют или участвовали в серьезных нарушениях прав человека"

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Британское правительство ввело санкции против киберкомандования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), верховных советов по кибербезопасности и культурной революции Ирана, их руководства, а также начальников нескольких иранских тюрем. Санкционный список, опубликованный на сайте британского МИД, пополнился в четверг 13 новыми позициями.

В обосновании ограничительных мер указывается, что попавшие в список организации якобы "участвуют или участвовали в серьезных нарушениях прав человека в Иране и среди прочего несут ответственность за нарушение или призывы к нарушению свободы слова, выражения мнений и мирных собраний".