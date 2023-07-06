Церемония поднятия флага Ирана в секретариате ШОС в связи с принятием республики в ряды стран-участниц организации, 4 июля 2023 года

Церемония поднятия флага Ирана в секретариате ШОС в связи с принятием республики в ряды стран-участниц организации, 4 июля 2023 года

23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества завершился принятием в ее состав Ирана, подписанием меморандума об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС и многочисленными заявлениями об экономическом и политическом сотрудничестве в объединении. О согласии и противоречиях в ШОС — в материале ТАСС

Расчет в нацвалютах и присоединение Ирана: чем закончился саммит ШОС

23-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели прошло 4 июля в формате видеоконференции. В саммите приняли участие все государства — члены организации (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Индия и Пакистан). Белоруссия, Иран и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. Туркмения участвовала на правах гостя. На мероприятии также присутствовали руководители Секретариата ШОС и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Были приглашены руководители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств.

С 2022 по 2023 год председателем в ШОС была Индия. На период с 2023 по 2024 год этот пост перейдет к Казахстану.

По итогам саммита была принята Нью-Делийская декларация, в которой государства — члены ШОС зафиксировали ключевые позиции.

Организация расширяется

Одним из главных итогов 23-го саммита ШОС стало расширение объединения: было официально объявлено о вступлении Ирана. Эта страна стала девятым членом организации.

"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", — говорится в Нью-Делийской декларации.

Президент Ирана Эбрахим Раиси от имени правительства и народа страны выразил признательность за прием в состав ШОС.

"ШОС является растущей организацией с огромным потенциалом и занимает ведущую роль в развитии политического и экономического сотрудничества между странами-членами. Это имеет важное значение для Ирана. Мы считаем, что членство в этой организации <...> предоставит Ирану возможность для устойчивого экономического развития", — сказал Раиси.

Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, присоединение Ирана к организации поможет реализации региональных инфраструктурных проектов, в том числе транспортного коридора "Чабахар".

На саммите ШОС важную роль сыграла и Белоруссия, которая стала ближе к вступлению в организацию, — был подписан меморандум об обязательствах по присоединению.

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник выразил надежду, что полноправное вступление страны в организацию произойдет в ближайшей перспективе. По его словам, со своей стороны Минск проделал всю необходимую законодательную работу.

"Речь идет об одномоментной ратификации меморандума и 47 соглашений в рамках ШОС, подписанных государствами, к которым Беларусь присоединяется в рамках этого процесса", — сказал он.

Как полагает первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра, процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится к следующему саммиту объединения.

С 2010 года Белоруссия — партнер по диалогу ШОС, а с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. В сентябре 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что процедура предоставления Белоруссии членства в ШОС уже началась.

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита выступил за то, чтобы Белоруссию приняли в организацию как можно скорее.

Генсек организации Чжан Мин назвал присоединение Ирана и подписание меморандума об обязательствах Белоруссии прогрессом. По его словам, все больше стран стучатся в двери ШОС "в надежде присоединиться к этой большой семье". Это, как он отметил, свидетельствует о том, что цели и нормы, которые давно преследует объединение, получили признание со стороны международного сообщества.

Противоречия Индии и Китая

Несмотря на то, что в ходе саммита удалось прийти к взаимопониманию по поводу многих вопросов, отраженных в Нью-Делийской декларации, некоторые остались открытыми. В частности, Индия не стала подписывать Стратегию экономического развития ШОС на период до 2030 года, сообщил информационный портал The Wire со ссылкой на источники. В декларации о ней говорится следующее: "Они (государства-члены — прим. ТАСС) считают важным обеспечить реализацию принятой заинтересованными государствами Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года". Какие именно страны приняли стратегию, не уточняется. Сама она не была опубликована.

По данным издания, Индия не поддержала документ из-за того, что в нем множество отсылок к политическим инициативам Китая, "которые отражали важнейшие для председателя КНР Си Цзиньпина политические проекты".

Кроме того, Индии в очередной раз не оказалось в списке стран ШОС, поддержавших китайскую инициативу "Один пояс — один путь", которую в 2013 году выдвинул Си Цзиньпин. Она преследует цель вывести Китай на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизировать международные торгово-инвестиционные проекты с участием большего числа стран. К инициативе уже присоединились более 150 государств и международных организаций.

Критика со стороны Индии связана с тем, что один из элементов в "Один пояс — один путь" — Китайско-пакистанский экономический коридор — проходит через контролируемую Пакистаном часть региона Джамму и Кашмир: Нью-Дели считает это своей территорией.

Отношения Индии и Китая на протяжении десятилетий остаются напряженными. Это связано, в частности, с отсутствием демаркированной границы в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля). В начале июня китайские и индийские дипломаты выразили обоюдную готовность содействовать деэскалации на совместной границе.

Вопрос Афганистана

Участники саммита обсудили и ситуацию в Афганистане (страна обладает статусом наблюдателя в ШОС). В организации назвали скорейшее урегулирование одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС, а также выступили за становление Афганистана как "независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков".

"Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнего гостеприимства и эффективной помощи афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину", — отмечается в декларации.

В ШОС также назвали исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп общества.

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не участвовало в саммите, так как не получило приглашение на него. При этом сами талибы заявили, что представители сформированного ими правительства имеют законное право участвовать в мероприятиях ШОС. МИД талибов написал в Twitter, что они приветствуют проведение таких встреч для обеспечения региональной безопасности и развития сотрудничества.

Отсутствие представителей афганских властей на саммите ШОС в ведомстве назвали препятствием для координации действий по противодействию вызовам в сфере безопасности, оказанию гуманитарной помощи афганскому населению, реализации инфраструктурных проектов и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

При этом талибы высоко оценили поддержку лидерами ШОС становления Афганистана как "независимого и единого государства, свободного от войн и наркотиков".

Расчеты в нацвалютах

Особое внимание в ходе саммита было уделено экономическим вопросам. В частности, правительство Китая призвало государства — члены ШОС увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения. Си Цзиньпин выразил готовность предоставить партнерам доступ к рынку Китая и делиться опытом развития.

Как отметил Владимир Путин, свыше 80% коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях. Он также обратил внимание, что доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%.

По словам российского президента, РФ принимает самое активное участие в реализации дорожной карты ШОС о переходе на нацвалюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде.

"Такую работу важно продолжать, принимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы. Дальнейшему укреплению региональной интеграции, несомненно, поспособствует воплощение в жизнь стратегии экономического развития ШОС до 2030 года", — отметил глава государства.