На Украине проверят дела, по которым обвиняемые находятся под стражей более пяти лет

Совет судей Украины принял это решение после инцидента в Шевченковском суде Киева, где подсудимый устроил взрыв, попытался бежать и покончил с собой во время штурма

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совет судей Украины после инцидента в Шевченковском суде Киева, где подсудимый устроил взрыв, попытался бежать и покончил с собой во время штурма, инициирует проверку рассмотрения уголовных дел, обвиняемые по которым находятся под стражей более пяти лет.

"Совет судей Украины инициирует изучение состояния рассмотрения дел в судах, где обвиняемые (подсудимые) содержатся под стражей более пяти лет, чтобы в будущем не допустить и предотвратить подобное развитие событий", - говорится в сообщении на сайте Совета.

В совете отметили, что устроивший взрыв в Шевченковском суде Игорь Гуменюк более восьми лет ждал приговора. "Совет судей Украины заявляет, что случай в Шевченковском районном суде Киева разоблачил существенные проблемы, которые присутствуют в процедурных вопросах Уголовного процессуального кодекса Украины", - отмечается в заявлении. В Совете пояснили, что в ходе проверки будет собрана информация о количестве таких дел и причинах их продолжительного рассмотрения, а также о материально-техническом обеспечении судов, где они рассматриваются.

Гуменюк, обвиняемый в совершении теракта во время беспорядков у здания украинского парламента в 2015 году, около восьми лет содержался в СИЗО. 5 июля был вызван в суд для продления меры пресечения.

Как рассказал глава МВД Украины на брифинге, который показывали украинские телеканалы, в суде обвиняемый сначала закрылся в туалете, а затем бросил в конвоиров взрывное устройство неустановленного типа и попытался совершить побег. Когда Гуменюк не смог покинуть здание суда, он забаррикадировался в помещении и бросил еще один взрывоопасный предмет в прибывших на место полицейских, двое из них были ранены. Сам он погиб от взрыва. На данный момент не установлено, пронес ли злоумышленник взрывчатку с собой или она была спрятана в помещении суда.