Ниинистё признал неэффективность ухода финских компаний из России

По словам президента Финляндии, Запад еще в 2014 году ошибся в прогнозах, полагая, что санкции "разрушат российскую экономику"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Уход финских компаний из России оказался неэффективным, признал в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Le Monde.

"Что касается санкций, ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом", - констатировал он, добавив, что страны за пределами Европы "продолжают вести торговлю с РФ".

Ниинистё добавил, что Запад еще в 2014 году ошибся в прогнозах, полагая, что санкции "разрушат российскую экономику". "На Западе считали, что санкции приведут к обрушению российской экономики. Некоторые полагали, что это произойдет в течение шести месяцев. Это был неверный расчет. Санкции оказали влияние, но не в том масштабе, как мы себе представляли", - сказал финский лидер.

По мнению Ниинистё, попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" не ослабила Россию. "Президент России Владимир Путин использовал эту возможность для заявлений патриотического характера, призвав граждан страны объединиться. Не думаю, что мятеж сказался на его позициях. Он сохраняет контроль", - заявил президент Финляндии.

Говоря о вступлении его страны в НАТО, Ниинистё заявил, что Хельсинки "обсуждает сейчас, какой вклад можно было бы внести в структуру НАТО".

Что касается вопроса о присоединении Украины к альянсу, финский лидер сказал, что Хельсинки придерживается позиции саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, которая, по его словам, заключалась в том, что Киев имеет право вступать в альянс. "Мы должны поддерживать Украину, помогая ей выполнять требования, связанные со вступлением", - сказал он.