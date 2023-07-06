Европейский суд назвал условия для лишения беженцев защиты в ЕС

В частности, среди них - совершение особо тяжких уголовных преступлений и наличие угрозы обществу

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Беженцы могут лишиться защиты в странах Евросоюза при совершении особо тяжких уголовных преступлений и наличии угрозы обществу, следует из распространенного в четверг заявления Европейского суда.

Согласно постановлению инстанции, "мера по отзыву [статуса беженца] должна быть принята при соблюдении двух отдельных условий, а именно: во-первых, при наличии окончательного решения суда о совершении гражданином третьей страны особо тяжкого преступления и, во-вторых, при установлении факта, что данный гражданин третьей страны представляет собой опасность для общества государства - члена, в котором он или она находится".

Эта мера может применяться только по отношению к преступлениям "исключительной серьезности", подчеркнули судьи. Степень серьезности не может быть установлена путем "сложения отдельных преступлений, ни одно из которых само по себе не является особо тяжким преступлением", уточняется в сообщении.

По информации судебного органа, основанием для постановления послужили запросы от судов нескольких стран ЕС, в том числе Австрии, Бельгии и Нидерландов, которые рассматривают дела по данному вопросу. Оно призвано служить пособием по принятию решений. При выполнении обоих условий страны могут снять защиту, но они "не обязаны делать это", говорится в сообщении.