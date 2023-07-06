Финляндия усилит охрану границ в связи с визитом Байдена и саммитом стран Северной Европы

В частности, будет временно восстановлен пограничный контроль на границах страны с другими государствами Шенгенской зоны

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Финляндия усилит охрану границ с 8 по 15 июля в связи с визитом в страну президента США Джо Байдена и проведением саммита лидеров стран Северной Европы. Об этом в четверг сообщила финляндская погранслужба.

"Пограничная охрана усилит охрану на внешних и внутренних границах Финляндии с 8 по 15 июля. Правительство приняло соответствующее решение 6 июля 2023 года", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте службы.

Отмечается, что в связи с визитом Байдена в Финляндии будет временно восстановлен пограничный контроль на "внутренних границах", то есть на границах страны с другими государствами Шенгенской зоны.

"Пограничный контроль будет осуществляться не в отношении всех пассажиров, а избирательно, в соответствии с оценкой властей. Те, кто пересекает внутреннюю границу, должны быть готовы к пограничному контролю на пунктах пересечения границы", - указала погранслужба.

В заявлении отдельно говорится, что "внутренний пограничный контроль временно вводился и в связи с предыдущими визитами или мероприятиями высокого уровня".

Ранее канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщала, что 13 июля лидер примет на саммите в Хельсинки Байдена и лидеров стран Северной Европы.