Лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема отметил, что она выступает за скорейшее мирное решение конфликта на Украине, который был спровоцирован НАТО

ПРЕТОРИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Третья по величине парламентская партия ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (EFF) приветствует тот факт, что президент России Владимир Путин должен прибыть на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в ближайшем августе в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом заявил в четверг на брифинге лидер партии Джулиус Малема.

"Мы рады тому, что Владимир Путин появится в ЮАР", - подчеркнул Малема.

Лидер EFF заявил, что партия выступает за скорейшее мирное решение конфликта на Украине, который был спровоцирован НАТО. "Нынешние события на Украине были спровоцированы воинственными действиями НАТО с целью подорвать территориальную целостность России, - сказал Малема. - Политика НАТО состоит в том, чтобы через конфликт на Украине утвердить свою империалистическую военную гегемонию как в Восточной Европе, так и в мире в целом".

Малема заявил, что июньский инцидент в аэропорту Варшавы, когда польские власти не дали возможность южноафриканским журналистам, сопровождавшим миротворческую миссию стран Африки, покинуть самолет, представляет собой выражение агрессивной политики НАТО. "В Польше, стране НАТО, южноафриканцев держали в самолете фактически в качестве заложников в течение почти трех дней и не давая возможности освещать поездку миротворческой миссии на Украину и в РФ, - сказал Малема. - Мы твердо уверены, что эти действия были направлены на запугивание ЮАР, попыткой добиться от ее отказа от политики неприсоединения в связи с украинским конфликтом. Это также была попытка НАТО вмешаться во внешнюю политику ЮАР".

В нынешнем составе Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента ЮАР) "Борцы за экономическую свободу" имеют 44 мандата. Палата насчитывает 400 парламентариев.