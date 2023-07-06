Левая коалиция в Испании предложила создать пост вице-премьера по феминизму

Движение "Сумар" во главе с действующим вице-премьером Йоландой Диас представило свою предвыборную программу

МАДРИД, 6 июля. /ТАСС/. Испанская левая коалиция "Сумар" предложила создать пост заместителя председателя правительства по вопросам феминизма. Об этом сообщила в четверг газета ABC.

По ее информации, движение во главе с действующим вице-премьером Йоландой Диас представило свою предвыборную программу в преддверии намеченных на 23 июля всеобщих выборов. В частности, "Сумар" предлагает создать должность замглавы правительства по феминизму для координации и руководства реформами в стране. Также коалиция считает необходимым усилить уже действующее министерство по вопросам равноправия.

Кроме того, левые предлагают запустить телефон, специально предназначенный для помощи мужчинам в кризисных ситуациях, и ввести постоянный налог в отношении богатых людей. Также в "Сумар" озвучивали возможность выделения 20 тыс. евро для молодых людей на учебу или предпринимательскую деятельность и инициативу постепенного сокращения рабочей недели до 32 часов.

Диас претендует на пост главы правительства от "Сумар" на намеченных на 23 июля парламентских выборах. Согласно последнему опросу Центра социологических исследований, "Сумар" может рассчитывать на 43-50 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).