6 июля, 13:37

СМИ: запуск германского спутника-шпиона перенесли

Для государства отсрочка - серьезная неудача, сообщил портал Tagesschau

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Запуск первого спутника-шпиона Федеральной разведывательной службы Германии (BND) был перенесен. Об этом в четверг сообщил портал Tagesschau.

По его информации, BND планировала обзавестись спутниками-шпионами, чтобы не зависеть от иностранных компаний. Однако запуск откладывается. BND не сможет запустить спутники-шпионы до 2025 года, утверждает Tagesschau.

Для государства отсрочка - серьезная неудача, пишет портал. Проект был запущен в 2016 году, и правительство потратило на него более полумиллиарда евро, однако его постоянно что-то задерживает и запуск спутника переносится, сообщает Tagesschau. 

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Германия
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