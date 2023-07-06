СМИ: запуск германского спутника-шпиона перенесли

Для государства отсрочка - серьезная неудача, сообщил портал Tagesschau

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Запуск первого спутника-шпиона Федеральной разведывательной службы Германии (BND) был перенесен. Об этом в четверг сообщил портал Tagesschau.

По его информации, BND планировала обзавестись спутниками-шпионами, чтобы не зависеть от иностранных компаний. Однако запуск откладывается. BND не сможет запустить спутники-шпионы до 2025 года, утверждает Tagesschau.

Для государства отсрочка - серьезная неудача, пишет портал. Проект был запущен в 2016 году, и правительство потратило на него более полумиллиарда евро, однако его постоянно что-то задерживает и запуск спутника переносится, сообщает Tagesschau.