Премьер Молдавии приветствовал резолюцию ПА ОБСЕ по выводу миротворцев из Приднестровья

По словам Дорина Речана, Кишинев намерен "решить конфликт мирным путем и полностью демилитаризовать эту зону"

КИШИНЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан приветствовал резолюцию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ с призывом трансформировать миротворческую операцию с участием России в непризнанном Приднестровье на международную гражданскую миссию.

"Это хороший способ эвакуировать российские войска из приднестровского региона и зоны безопасности конфликта. Наша цель решить конфликт мирным путем и полностью демилитаризовать эту зону. И гражданская миссия здесь будет очень хорошим решением", - заявил Речан на брифинге.

Парламентская ассамблея ОБСЕ по итогам сессии, проходившей с 30 июня по 3 июля, приняла резолюцию с призывом начать переговоры с целью преобразования миротворческой операции в Приднестровье в "в многостороннюю гражданскую миссию", на чем уже долгое время настаивает Кишинев.

Миротворцы в Приднестровье

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. Об эффективности этой операции говорит то, что за 31 год в зоне безопасности конфликта не было ни одной вспышки насилия, не гибли люди.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит как поддержка миротворческой операции, так и охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Процесс их вывоза и утилизации был заблокирован властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.