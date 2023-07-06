Индия считает важным обеспечить продовольственную безопасность развивающихся стран

Так официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Индия считает необходимым обеспечить продовольственную безопасность развивающихся стран. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, комментируя по просьбе ТАСС ситуацию вокруг зерновой сделки.

По словам Багчи, Индия, хоть и не участвует в переговорах по ней, но всегда поддерживает инициативы, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность развивающихся стран. "Мы не участвуем в дискуссиях по этой сделке. Но мы всегда выступаем в поддержку необходимости удовлетворять потребности в продовольствии развивающихся стран, особенно в контексте сбоев поставок из-за конфликта на Украине", - сказал Багчи.

Индийский дипломат сообщил, что у него нет данных о том, будет ли сделка продлена или нет. "Мы смотрим на эту инициативу в более широком контексте, чтобы была возможность <…> доставки зерна тем странам, в которые предполагалось", - указал он.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.