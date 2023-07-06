Финляндия ужесточит правила въезда для российских студентов и бизнесменов

Новые ограничения вступят в силу 10 июля

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Об этом в четверг сообщило министерство иностранных дел республики.

"Финляндия продолжит вводить ограничения на въезд [в Финляндию] граждан Российской Федерации <...>. Въезд российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен <...>. В то же время будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов", - говорится в пресс-релизе министерства.

Как отмечается в пресс-релизе, бизнесменам будет разрешено "въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен". Владельцы недвижимости должны будут обосновать причину своего личного присутствия, а абитуриентам разрешено будет участвовать только в ряде определенных программ, ведущих к получению степени, что исключает посещение курсов, уточняют в ведомстве.

Новые ограничения вступят в силу 10 июля и будут действовать до дальнейшего уведомления.