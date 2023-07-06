В Греции заявили, что позиции Афин в Восточном Средиземноморье не подлежат обсуждению

Представитель кабмина страны подтвердил, что на полях Вильнюсского саммита запланирована встреча греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

АФИНЫ, 6 июля. /ТАСС/. Греция не собирается обсуждать на переговорах вопрос своих позиций в Восточном Средиземноморье, однако считает положительным развитием событий встречу греческого премьера Кириакоса Мицотакиса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая должна состояться на полях предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Отвечая на вопрос о повестке встречи Мицотакиса с Эрдоганом, Маринакис подтвердил, что "на полях Вильнюсского саммита запланирована встреча лидеров двух стран, и это, действительно, положительное развитие". "Мы идем на нее с верой в свои позиции и уверенностью в себе", - сказал представитель кабмина.

"Позиции Греции, подробно изложенные премьер-министром, ясны и не подлежат обсуждению [на переговорах]. Наш единственный спорный вопрос касается разграничения исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и континентального шельфа в рамках международного права", - добавил Маринакис.

В конце июня Мицотакис на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Греция не отступит от своих красных линий в сближении с Турцией. Отвечая на вопрос о планируемой встрече с Эрдоганом в Вильнюсе в июле на саммите НАТО, премьер сказал, что это будет первая встреча после переизбрания их обоих. Мицотакис отметил, что оба лидера находятся в начале сроков работы своих правительств с сильным народным мандатом, что дает возможность пересмотреть контекст греко-турецких отношений и наметить путь сближения без перехода Грецией своих красных линий.

Меры укрепления доверия

Военное ведомство Турции сообщило 5 июля, что министры национальной обороны Турции и Греции Яшар Гюлер и Никос Дендиас договорились возобновить диалог между двумя странами по мерам укрепления доверия и намерены обсудить связанные с ним детали на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. По словам ведомства, договоренность об этом достигнута по итогам их телефонного разговора.

Анкара неоднократно заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, в том числе по границам территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации греческих островов. Греция считает такие намерения Анкары красными линиями и заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.