Столтенберг сообщил, что Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс

По словам генсека альянса, он проведет 10 июля в Вильнюсе встречу с лидерами Турции и Швеции, чтобы продолжить работу над разрешением разногласий

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля в любом случае не сможет стать членом альянса, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при ее согласии. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Что возможно и что мы хотим достичь - это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но там еще нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдет к понедельнику, но мы можем достичь политического решения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли Швеция членом НАТО на саммите в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, он проведет 10 июля в Вильнюсе встречу с лидерами Турции и Швеции, чтобы продолжить работу над разрешением разногласий.