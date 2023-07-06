В парламенте Франции предложили ограничить работу TikTok

Парламентарии также потребовали выделить дополнительные средства на борьбу с дезинформацией и отслеживание контента, созданного при помощи ИИ

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Группа французских сенаторов призвала правительство заблокировать TikTok, если социальная сеть до 1 января 2024 года не пояснит, каким образом китайская компания ByteDance участвует в ее работе, и не введет эффективное удаление контента, который не соответствует законодательству страны. Об этом говорится в подготовленном сенаторами докладе, опубликованном в четверг.

Документ содержит 21 рекомендацию, которые среди прочего предлагают "запрет на использование TikTok для госслужащих, играющих важную роль в разрешении кризисов", а также блокировку определенных публикаций в случае общественных беспорядков. Сенаторы считают необходимым потребовать от социальной сети изменений в уставе.

Помимо этого, парламентарии требуют выделить дополнительные средства на борьбу с дезинформацией и отслеживать контент, созданный при помощи ИИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании во вторник в Елисейском дворце с мэрами коммун, пострадавших от беспорядков, заявил, что не исключает в будущем возможности отключения социальных сетей во Франции в кризисных ситуациях.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель был убит полицейским в Нантере (пригород Парижа) после отказа выполнить требования дорожного патруля.