Оппозиция Польши требует от ЕС по €1 тыс. за месяц жизни в стране беженца с Украины

Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "никто не может закрывать глаза на 1,5 млн принятых Польшей украинцев"

ТАСС, 6 июля. Оппозиционная Польская крестьянская партия предлагает властям республики потребовать от Европейского союза по €1 тыс. за месяц пребывания в стране каждого беженца с Украины. Об этом заявил в четверг лидер этой партии Владислав Косиняк-Камыш после консультаций с премьер-министром Матеушем Моравецким, посвященных миграционной политике ЕС.

"Никто не может закрывать глаза на 1,5 млн принятых Польшей украинцев", - сказал он журналистам. "Первое предложение, о котором я заявил, - чтобы польское правительство обратилось к Европейской комиссии за финансированием пребывания украинцев в Польше. Я считаю, что по €1 тыс. в месяц за пребывание украинца в Польше для предпринимателей, органов местного самоуправления, НПО, рефинансирование этого Евросоюзом - это минимум приличия", - указал депутат.

В мае председательствующая в ЕС Швеция поддержала предложение Еврокомиссии о реформе системы предоставления убежища мигрантам в Евросоюзе. Одобренное Швецией предложение ЕК заключалось в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 тыс. до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным числом беженцев. Государство, не согласное принимать беженцев, обязано будет выплатить за каждого не принятого мигранта "финансовый эквивалент" в размере €22 тыс.

Польша и Венгрия выступили решительно против этого решения и заблокировали утверждение этой инициативы на саммите ЕС.