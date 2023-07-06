СБ ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе

Решение приняли, несмотря на возражения со стороны России

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в четверг, несмотря на возражения России, допустил представителя Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, передает корреспондент ТАСС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Украина не является ни членом Совбеза, ни участником СВПД, а также подчеркнул неприемлемость "украинизации" повестки органа.

Из-за протеста России вопрос был поставлен на голосование, по его итогам за участие Украины высказались 12 членов Совбеза, Россия и Китай выступили против, делегация Мозамбика воздержалась от голосования.