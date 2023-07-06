Израиль намерен сотрудничать с разведкой Греции для предотвращения терактов

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис отметил, что его страна следит за развитием событий в регионе и обеспокоена эскалацией насилия

АФИНЫ, 6 июля. /ТАСС/. Израиль хочет сотрудничать с греческой разведкой для предотвращения терактов со стороны организаций, "которые полностью финансируются Ираном". Об этом заявил в четверг глава МИД Израиля Эли Коэн после встречи с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом, высказывания сторон распространило Афинско-Македонское агентство новостей.

Касаясь военной операции в Дженине, Коэн сказал: "Мы должны дать ясно понять, что мы воюем не с палестинцами, а с террористическими организациями, которые полностью финансируются Ираном".

"Мы нацелились на 11 террористов, и ни один мирный житель не погиб во время наших операций, - продолжил глава МИД. - Мы приложили очень большие усилия для достижения этого <...> Иран является финансистом терроризма № 1, и мы хотим сотрудничать с греческой разведкой для предотвращения любых террористических актов". "Мы будем сотрудничать по безопасности региона и наших народов", - добавил Коэн.

Герапетритис сказал, что Греция следит за развитием событий в регионе и обеспокоена эскалацией насилия. "Мы осуждаем терроризм во всех его формах. Понятно, что он не является ни решением [проблем], ни ответом, право государств на безопасность должно полностью уважаться", - подчеркнул глава греческого МИД. По его словам, сейчас от всех сторон требуется спокойствие и сдержанность для деэскалации кризиса. Министр высказался в "пользу взаимоприемлемого решения палестинского вопроса", так как Греция считает, что "это послужит интересам обеих сторон и народов".

Ситуация в регионе

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен в ближайшее время созвать в столице Египта совещание лидеров всех палестинских группировок для обсуждения обострившейся в последние несколько дней ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом в четверг сообщил член Исполкома Организации освобождения Палестины и ЦК движения ФАТХ Аззам аль-Ахмад. Он также отметил, что руководство движения ХАМАС, под административным управлением которого находится сектор Газа, "начало кампанию с целью воспрепятствовать проведению намеченной встречи".

В время недавней специальной операции израильских сил в городе Дженин на Западном берегу Иордана Аббас призвал лидеров палестинских фракций "собраться на экстренное совещание, чтобы обсудить противостояние опасностям, которым подвергаются палестинцы со стороны израильских властей".

Ранее телеканал Al Jazeera передал, что представители ХАМАС, как и другой группировки, действующей в Газе - "Исламский джихад", до сих пор никак не отреагировали на призыв президента Палестины.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и одноименном лагере беженцев. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Власти автономии также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа".