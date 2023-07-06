Зеленского попросили переименовать суды, названия которых связаны с советской эпохой

Как отметил автор петиции, на Украине идет активная замена названий топонимов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Петиция с предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому инициировать переименование судов, названия которых связаны с СССР или Россией, появилась на сайте украинского лидера.

"Прошу президента Украины Владимира Зеленского <…> внести в Верховную раду законопроект о переименовании судов, названия которых связаны с советской и российской идеологией", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции обращает внимание, что в стране идет активная замена названий топонимов, однако этот процесс в принципе не коснулся судов.

На данный момент петицию подписали 46 человек. Для рассмотрения Зеленским она должна собрать 25 тыс. голосов.

После госпереворота в 2014 году на Украине принят так называемый закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. С февраля прошлого года украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники российским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.