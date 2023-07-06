Литва и Польша считают необходимым максимально приблизить Украину к НАТО

Стороны также заявили, что нужно продолжать расширение и ужесточение санкций по отношению к России

ВИЛЬНЮС, 6 июля. /ТАСС/. Вильнюс и Варшава считают необходимым максимально приблизить Украину к Североатлантическому альянсу и продолжать расширение и ужесточение санкций по отношению к РФ. Об этом в совместной декларации в четверг по итогам переговоров в Вильнюсе заявили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда.

"Крайне важно, чтобы участники саммита в Вильнюсе (состоится 11-12 июля - прим. ТАСС) предусмотрели для Украины четкий путь к членству в НАТО и усилили краткосрочную и долгосрочную практическую военную помощь ей", - приводит положения документа пресс-служба литовского лидера.

В нем отмечается, что Вильнюс и Варшава намерены настаивать на ужесточении санкций против России. "Литва и Польша будут стремиться к тому, чтобы Евросоюз постоянно усиливал индивидуальные и секторальные санкции против России и Белоруссии", - подчеркнули президенты.

Они также пришли к договоренности об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обороны. "Необходимо составить график регулярных совместных военных учений для повышения уровня взаимодействия подразделений", - заявили они.